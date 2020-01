Силна буря удари западната част на Великобритания. Властите издадоха жълт код за опасно време заради бурния вятър. Жители на крайбрежен район заснеха огромни вълни, които заляха път, докато по него минават автомобили.

WOW!!! Lots of damage in #Slough, SE England as a roof was torn off in very strong winds this evening! #ukweather #severeweather https://t.co/QI2HdqwQrA — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 14, 2020

Бурята „Браян” засегна цяла Великобритания, а движението на фериботите беше спряно.

#StormBrendan ⚠️ A Met Office yellow warning for wind is in place across England and Wales, while a warning for rain covers parts of the South East and south coast https://t.co/vhVudXgXjJ — Sky News (@SkyNews) January 14, 2020

Влаковете се движат с огромни закъснения, а няколко полета за лондонските летища Хийтроу и Гетуик бяха принудени да кацнат в други градове заради вятъра.