Над 830 полета бяха отменени на летищата в Чикаго в петък заради снежна буря. Това съобщават летищните власти в града, цитирани от БГНЕС.

1 hour late, 3 gate changes. I guess we live at Chicago airport now... pic.twitter.com/wn1E4s1XaR — Eliana (@ElianaAmco) January 18, 2020

Около 470 полета са задържани на летищата „О'Хара" и „Мидуей". Пътниците са посъветвани да проверят ситуацията в компаниите.

FAA halting all flights at Chicago's Ohare Airport due to a sprawling winter storm @News12NJ pic.twitter.com/frD20jJjpw — Roxanne Evans (@roxanneevans12) January 18, 2020

Силният сняг започна да вали в Чикаго през деня в петък. Очаква се през нощта в събота снежната покривка да стигне 12,5 сантиметра, съобщи национална метеослужба в Twitter. Тя също предупреждава за пориви на вятъра до 13,5 метра в секунда.