Една от основните забележителности на Париж е затворена за посетители в петък поради национална стачка срещу пенсионната реформа, предложена от властите на страната.

ОПЕРА НА УЛИЦАТА: Парижките певци и музиканти стачкуват срещу пенсионната реформа

„Поради националната стачка днес сме затворени“, пише на официалния акаунт на Айфеловата кула в Twitter.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy