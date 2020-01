В продължение на дълги години Коби Брайънт е бил голям дразнител за много отбори, но митичното съперничество между "Лос Анджелис Лейкърс" и "Бостън Селтикс" ще остане завинаги.

Трагичната новина обиколи света за минути. Медиите във Франция, Германия, Русия, Аржентина или Съединените щати забравиха за политика, икономика и световните конфликти. Ликът на Коби Брайънт беше навсякъде, често прегърнал дъщеря си, с която загинаха.

Буквално хиляди световни знаменитости отдадоха почит на великия атлет, но впечатление направиха изявленията на два отбора, известни като най-големите противници на "Езерняците", а именно "Бостън Селтикс" и "Сакраменто Кингс".



“Коби бе един от най-великите таланти и състезатели, играли баскетбол, а любовтам у към спорта вдъхнови безброй фенове и хора по целия свят. Феновете ни бяха късметлии и имаха възможността да гледат как допринася за множествено запомнящи се части от съперничеството между "Селтикс" и "Лейкърс", което той ценеше дълбоко”, написаха от "Селтикс".

There are no words that can convey the heartbreak the entire Celtics organization feels in the wake of the terrible loss of Kobe Bryant and his daughter, Gianna. (1/4) pic.twitter.com/p08oBqAxLk