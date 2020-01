Земетресение с магнитуд 7,7 стана до остров Ямайка в Карибско море, съобщи Геоложкият институт на САЩ.

A massive 7.3 magnitude earthquake has struck the Caribbean. A tsunami warning has been issued for Jamaica, Cuba, and the Cayman Islands. pic.twitter.com/PjcPm2xt07

Земният трус е регистриран в 21.10 часа българско време между южните брегове на Куба, Ямайка и Каймановите острови. Дълбочината му е била 10 километра.

За трите държави беше издадено предупреждение за опасност от цунами. Според експерти са възможни големи вълни на 300 километра от епицентъра.

There was just a 7.3 magnitude earth quake in Jamaica.



In my apt in Miami - this just happened.



Could feel the whole building swaying.



Crazy! pic.twitter.com/r5pPJzcLvm