Новак Джокович е новият стар шампион на Australian Open. На финала той обърна двукратния финалист на Ролан Гарос - Доминик Тийм след 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. В последните 5 мача, австриецът се бе поздравил 4 пъти с успеха, но този път сърбинът доказа, че Мелбърн е любимият му турнир и не позволи да загуби осмия си финал.

По този начин Ноле спечели рекордна осма купа "Норман Брукс", сметката му от титли от Големия шлем набъбна на 17, а от понеделник отново ще се завърне на върха в световната ранглиста.

@DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.

Джокович бе опрян до стената от своя опонент, но показа класа и характер, за да стигне до обрат и да триумфира в Мелбърн за втора поредна година.

На Род Левйър Арина Джокера започна по-уверено и постигна ранен пробив, за да дръпне с 4-1 в първата част. Тийм вдигна нивото на играта си, за да изравни резултата, но след това допусна нов пробив и Джокович затвори сета с 6-4.

Във втората част ролите се размениха, като австриецът първи поведе с пробив, преди съперникът му да изравни при 4-4. Последва много слаб сервис гейм за Джокович, който получи две предупреждения от съдията на стола за забавяне при изпълнение на сервис и в крайна сметка предаде сета при 4-6. Тийм тотално доминираше в трета част, в която дръпна с 4-0 и след това нямаше проблема да стигне до 6-2.

Световният номер 3 се забави около пет минути в съблекалнята, преди да се появи на корта за четвъртия сет, в който заигра с повече агресия и самочувствие. Това даде резултат и от 3-3 Джокович натисна съперника си и взе три поредни гейма, за да вкара мача в решаващ пети сет. В неговото начало сърбинът доминираше и поведе с ранен пробив, като Тийм не се предаде и търсеше обрат до последния момент, но сърбинът показа здрави нерви и отрази две възможности за пробив, преди да стигне до крайния успех при първия си мачбол след точно четири часа игра.

Джокович завърши двубоя с 9 аса, 46 печеливши удара и 57 непредизвикани грешки и много добра успеваемост при излизанията на мрежата - 24/29. От своя страна Тийм реализира 55 уинъра и допусна 57 непредизвикани грешки.

