Американският актьор Робърт Конрад почина на 84-годишна възраст от сърдечна недостатъчност, оповестиха близките му, цитирани от БТА.

След като работи като млекар и по-късно пее в нощен клуб, Конрад се установява в Лос Анджелис и започва кариерата си на актьор през 1959 г., когато се снима в сериала "Хавайско око". От 1965 г. до 1969 г. изпълнява ролята на агента Джеймс Уест в сериала "Този див, див запад".

Излезлият по екраните през 1999 г. филм "Този див, див запад" с участието на Уил Смит в образа на Джеймс Уест е базиран именно върху този сериал.

Сред по-известните филми, в които се е снимал Робърт Конрад, са "Жената в червено", "Кривият е прав", "Бандити", "Коледата невъзможна" с Арнолд Шварценегер.

