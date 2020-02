Григор Димитров започна тазгодишното си участие на турнира от категория АТП 500 в зала в Ротердам с победа. Хасковлията победи с 6:3, 7:6(3) Денис Шаповалов и се класира за втория кръг, където ще срещне победителя от двубоя Ян-Ленард Щруф - Феликс Оже-Алиасим, които играят утре, съобщава gong.bg

В първия сет Шаповалов допусна да бъде пробит още в първия си сервис гейм, а това се оказа достатъчно за Димитров за успех в частта. Във втория сет пробиви нямаше и се стигна до тайбрек, в който опитът на българина си каза думата и той надви съперника си със 7-3.

Двамата бяха играли един път помежду си до този момент, като през 2016 година българският тенисист стигна до победа с 6-4, 6-3 в мач от 1/16 финалите на Мастърса в Канада, припомня БГНЕС. И двамата тенисисти се представяха колебливо от началото на сезона, като Димитров отпадна във втория кръг на Откритото първенство на Австралия, а в началото на миналата седмица загуби още в откриващия си мач на турнира в Монпелие, докато Шаповалов записа поражения във втория кръг в Оукланд и първия кръг на Аустрелиън Оупън.

Ето и как се разви двубоят:

Бърза първа точка за Григор след мощна атака от форхенд по диагонала при втория си удар след началния удар - 15:0. Бърз и дълбок ретур на Шаповалов в краката на Гришо, който не успя да избяга навреме и прати топката в мрежата - 15:15. Двойна грешка и непредизвикана грешка от бекхенд довеждат нещата до 2 точки за пробив. Първата е спасена след среднодълго разиграване и топка в мрежата на Денис. Къс ретур на канадеца, при който Димитров излезе на мрежата и завърши по правата от форхенд. Ас от дюс полето и предимство. Нова директна точка след сервис и 1:0 за Григор.

Шаповалов започва с двойна грешка - 0:15. Пресилен форхенд по диагонала на Гришо изравнява точките. Излизане на мрежата след втория удар и страхотно воле от левичаря по скъсения диагонал - 30:15. Втора двойна грешка след проблем при подхвърлянето на топката - 30 равни. Ювелирен минаващ удар от бекхенд затрудни максимално Шаповалов, който не успя да прекара топката над мрежата - точка за пробив. Интензивно разиграване, при което 20-годишният левичар натисна от бекхенд по диагонала и това му донесе успех - 40:40. Позиционна игра, при която Шаповалов не движеше краката и изпрати рутинен форхенд в аут. И втората точка за пробив обаче е спасена след сервис на бекхенда на Григор от адвантидж полето и уинър по диагонала. Трета двойна грешка и трета точка за пробив. Излизане на мрежата след първо подаване, но Григор отново намери отговор и размина съперника с форхенда си - пробив за 2:0.

It was tight encounter full of quality shot-making, but Grigor Dimitrov scores the win over Canadian No. 1 Denis Shapovalov, who goes down 6-3, 7-6(3) in the first round at the #abnamrowtt in Rotterdam.



📸 @TennisTV pic.twitter.com/maeeb9H4R5