Ракета номер 1 в мъжкия ни тенис Григор Димитров започна участието си на Australian Open с победа и… запомнящи се преживявания.

Още преди началото на мача срещу аржентинеца Хуан Игнасио Лондеро хасковлията демонстрира екстравагантен стил, излизайки на корта с тъмнолилав анцуг на жълти точки. Екипът му предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи – от възхищение до сериозни критики.

"Нямам проблем да нося каквото и да е. Мисля, че екипът е як. Много ми харесва, харесвам цветовете. Обичам да експериментирам и когато съм на корта всъщност не мисля за екипа си. Но е приятно да се чувствам комфортно", сподели той.

"Андре беше много доволен от избора ми, беше впечатлен. Обичам да бъда различен, когато става въпрос за дрехи и много други неща. Мисля, че този екип е забавен. Не искам да бъда стандартен", допълни първата ракета на България.

По време на двубоя в Мелбърн фенка на Гришо му направи предложение за брак. Дамата развяваше българския трибагреник, върху който беше изписала: „Marry me, Grigor” („Ожени се за мен”).