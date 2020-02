Южнокорейският „Паразит“ на режисьора Пон Джун-хо стана големият победител на тазгодишната церемония по връчване на престижните награди "Оскар". Лентата беше отличена за най-добър филм, най-добра режисура, най-добър международен филм и най-добър оригинален сценарий.

Доброто си чувство за хумор Пон демонстрира още при приемането на наградите. "Ще пия до сутринта", каза той закачливо.

Когато победителите приемат статуетките на сцената, имената им не са написани върху тях. Гравирането им се случва в специална зала след церемонията, на която всеки от призьорите трябва да изчакат имената им да бъдат увековечени върху най-ценното отличие в света на киното.

Интересен момент след самата церемония набра популярност в социалните мрежи. Пон предизвика момент на умиление, когато се запъти към мястото за гравиране, носейки куп статуетки.

На видео, споделено от Variety, се чува как той шеговито се извинява на гравьорите: "Съжалявам, че Ви отварям толкова много работа. Твърде много са".

