Вулканът Мерапи в Индонезия, един от най-активните в света, изригна днес и изхвърли нажежена лава и пушек на височина над 2000 метра в небето, предаде БТА. Властите не повишиха нивото на предупреждение след станалото рано сутринта изригване, но призоваха авиокомпаниите за повишено внимание.

Хората, живеещи в района, получиха указания да не се приближават на по-малко от три километра от кратера на Мерапи, разположен близо до културната столица на Индонезия, Йогиакарта, на остров Ява.

Mount Merapi, Indonesias Most Active #VOLCANO, Erupts, Sending Ash Nearly 6,562 Feet Into the Air https://t.co/6zE8Bwa8IJ — GridPointWeather (@gridpointwx) February 13, 2020

Java's Mount Merapi volcano erupted early Thursday morning, sending a plume of smoke thousands of feet into the sky. https://t.co/28R6cinQbV pic.twitter.com/nPEOTyfYrW — ABC News (@ABC) February 13, 2020

Вулканична пепел се разпръсна върху зона от 10 кв. км около вулкана, съобщи Центърът за предотвратяване на вулканични и геоложки рискове.

Два вулкана изригнаха в Индонезия

#Indonesia’s #MountMerapi, one of the world’s most active volcanoes, erupted Thursday as fiery red molten lava streamed down from the craterhttps://t.co/sz8oG0Mvyb — Financial Express (@FinancialXpress) February 13, 2020

Индонезия е архипелаг в Югоизточна Азия, който се състои от повече от 17 000 острови и островчета и близо 130 активни вулкана.