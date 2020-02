Пасажерите от самолет, пристигнал на летище „Хийтроу”, бяха задържани на борда заради пътник със съмнения за коронавирус, съобщава британското издание Mirror.

Maшината е на авиокомпанията United Airlines и е пристигнала от Сан Франциско.

United Airlines flight 'was held at Heathrow due to coronavirus fears' https://t.co/o1GXSZRRMf pic.twitter.com/sv4hHP5whZ