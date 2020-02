Полицията в Хонгконг издирва банда въоръжени разбойници, които откраднали стотици рула тоалетна хартия в момент, в който градът се бори с недостига на основни стоки, предизвикан от коронавируса, съобщи БТА.

Тоалетната хартия се е превърнала в стока от първа необходимост в гъсто населения град, въпреки уверенията на правителството, че доставките на основни стоки остават незасегнати заради епидемията от вируса. Стигна се и до сбиване за тоалетна хартия. На кадри, разпространени в интернет, се вижда как местните в града се бият за руло хартия.

People in Hong Kong supermarket fighting for TOILET PAPER. It's no wonder HK have so many Low life form cockroaches, so many are just Brainless. pic.twitter.com/p3cshnqLue — hksurfer (@hksurfer1) February 6, 2020

Three armed robbers stole over 600 rolls, HK$1,700 worth, of toilet paper from a delivery man outside a Wellcome supermarket on Monday morning.



Hong Kong residents have been panic buying toilet paper during #COVID19 outbreak, causing a supply shortage in supermarkets. pic.twitter.com/ofCtL0Esj9 — The Epoch Times Hong Kong (@EpochTimesHK) February 17, 2020

Супермаркетите се оказаха неспособни да възстановят количествата достатъчно бързо, което доведе до дълги опашки и празни рафтове. Освен тоалетната хартия, в магазините има недостиг на ориз и тестени изделия, както и дезинфектант за ръце и други препарати за почистване.

Полицията заяви, че шофьор на камион е бил нападнат в понеделник от трима мъже пред супермаркет в работнически район, известен с банди и организирана престъпност.

"Доставчик беше заплашен от трима мъже с ножове, които взели тоалетна хартия на стойност над 1000 хонконгски долара", заяви говорител на полицията пред АФП.

Кадри от телевизия Now показаха полицейски следователи, които стоят около множество палети с тоалетна хартия пред супермаркет, като един от палетите е само наполовина пълен.

Истерията, която е обхванала Хонконг след избухването на епидемията от коронавируса в континентален Китай, отчасти се подхранва от трагичната история на града за преодоляване на смъртоносна болест.

Hundreds of rolls of stolen toilet paper worth over $128 have been found at a Hong Kong hostel.



Hong Kong police arrested 2 suspects and are looking for a 3rd as the city continues to panic over essential goods amid the #coronavirus outbreak pic.twitter.com/IEPDMzETE5 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) February 17, 2020

През 2003 г. 299 жители на Хонконг починаха от тежък остър респираторен синдром (ТОРС), огнище, започнало в континенталната част. Първоначално Пекин се опита да скрие епидемията, но това решение остави трайно наследство от недоверие към властите по въпросите на общественото здраве.

Сега властите обвиниха онлайн лъжливи слухове за паниката и казват, че доставките на храни и стоки за бита остават стабилни. Но паниката доведе до недостиг на основни продукти в един от най-гъсто населените градове в света, където супермаркетите и аптеките разполагат с ограничено пространство.