36-годишна жена призна вината си по две обвинения в тероризъм, включително за планиране на бомбена експлозия в лондонската катедрала Сейнт Пол, предаде БТА.

Сафия Шайх от Хейс, Западен Лондон, е била обвинена още през октомври в подготовка на терористични актове. Тя се е свързала с човек, за когото смятала, че може да й помогне да направи експлозиви. Жената набелязала хотел като евентуална цел за бомбеното си нападение. Проучвала и катедралата Сейнт Пол като евентуална мишена на втора бомбена експлозия.

Сафия Шайх била подготвила изявление, с което се вричала във вярност на групировката Ислямска държава.

