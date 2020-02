Лондонската полиция съобщи, че е арестувала мъж след инцидент в джамия близо до Риджънтс парк, при който е ранен човек, предаде БТА.

Мъж с прободни рани е получил първа помощ от парамедици. Той бил откаран в болница. Животът на ранения е вън от опасност.

BREAKING NEWS: We are hearing unconfirmed reports that a muadhin has been stabbed at London Central Mosque. More details to follow. pic.twitter.com/YQhU50hrBM