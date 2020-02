Хипопотами се разхождат необезпокоени в колумбийския град Дорадал, съобщи Асошиейтед прес. Животните се разхождат по улици в покрайнините на града, появяват се в дворовете на местни жители и футболното игрище.

Близо 80 хипопотама обитават район по поречието на река Рио Магдалена. Те са потомци на четирите хипопотама от частния зоопарк на прочутия наркобарон Пабло Ескобар.

WATCH: It was just a casual Sunday evening stroll for a hippo who lumbered into an Engen garage in St Lucia much to the delight of customers and staff.@TimesLIVE pic.twitter.com/wZc7KNlN6D