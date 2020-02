Полицията спря от движение самоделен батмобил на оживен московски булевард, предаде БТА.

Автомобилът, който е копие на известното превозно средство от "Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта", бил спрян в събота в западната част на руската столица. Причината е, че е твърде широк за улиците на Москва и че не е регистриран за движение по пътищата. На водача, който е на 32 години, са предявени три обвинения за нарушения на пътните закони. Полицията разпространи видеозапис как изтегля към наказателен паркинг на буксир батмобила, опакован в черен найлон.

Someone apparently deposited the Synder Batmobile in Moscow earlier this week. pic.twitter.com/NoIfEq4rVh