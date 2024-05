Мъж от щата Пенсилвания в САЩ издирва своя домашен любимец – алигатор на име Уоли, предаде "Асошиейтед прес". Джой Хени твърди, че влечугото му е помогнало да се избави от депресията, в която е бил в продължение на почти десетилетие.

Алигаторът Уоли и неговият собственик Джой Хени имат хиляди последователи в социалните мрежи. Той публикува снимки и видеоклипове онлайн, на които се вижда как хората се радват на интересния домашен любимец.

Уоли е изчезнал по време на априлска ваканция, на която е бил с Хени. Собственикът подозира, че някой е откраднал алигатора от ограденото външно заграждение, където влечугото е прекарало нощта.

В публикации в социалните мрежи Хени пише, че шегаджии са оставили Уоли пред дома на човек, който се е обадил на властите, в резултат на което алигаторът е бил хванат и пуснат на свобода.

Wally, the emotional support alligator (whom we've covered before and I've held in standups) is missing.



His owner, Joie Henney, said Wally was kidnapped during a visit to Georgia as part of a prank and was later released into the wild. @WGAL #Wallygatorhttps://t.co/HLOSI3ZSgP