Според споразумението САЩ ще започнат незабавно изтеглянето на войските си от Афганистан.

Преди да се стигне до вътрешно афганистанските преговори, т.е. между талибаните и правителството в Кабул, САЩ и талибаните ще си разменят хиляди затворници.

Уточнено е, че вътрешноафганистанските преговори ще започнат на 10 март.

Американски войници бяха убити при нападение в Афганистан

Американският държавен секретар Майк Помпео призова талибаните да „спазят обещанията си и да прекъснат връзките си с Ал Кайда“.

