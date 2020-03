Може и да звучи невероятно, но чаровният Даниел Крейг днес празнува 52-ия си рожден ден. Известен с ролята си на британския агент Джеймс Бонд 007, Крейг покорява не само женските сърца и в други запомнящи се филми, сред които Love Is the Devil, The Trench и Some Voices, Lara Croft: Tomb Raider, Road to Perdition, Layer Cake и Munich. В ГАЛЕРИЯТА НИ ТУК вижте как се е променил актьорът през годините.

Актьорът е роден в Честър, Англия, син на Тимъти Джеймс Крейг и Оливия Крейг — учителка по изкуства. Отраснал е във Фродсхем, близо до Честър, а по-късно и в Хойлейк на полуостров Уиръл (близо до Ливърпул), където посещава гимназия и играе за Хойлейк Ръгби Клуб. Крейг се мести в Лондон когато е на шестнадесет, за да се присъедини към Националния Младежки Театър. Той се обучава в училището за музика и драма „Гилдхол”, като завършва през 1991 и първата му главна роля на екрана е в телевизионния сериал на Би Би Си Our Friends in the North.

Снимка: Getty Images

След представянето му на световната публика в ролята на съперник и любовно изкушение на Анджелина Джоли в Лара Крофт: Томб Райдър (2001), той усъвършенства своите актьорски умения в САЩ във филма на Сам Мендес Път към отмъщение (2002) с Том Ханкс и Пол Нюман. Крейг е в ролята на Конър Руни. Други важни роли прави във филми като Лейър Кейк (2004) със Сиена Милър, Sword of Honour (2001), Силвия (2003) с Гуинет Полтроу, Силата на любовта (2004) с Рис Айвънс и Мюнхен на Стивън Спилбърг през 2005г.

През 2006г., след като завършва снимането на „Казино Роял”, Крейг се заема с изпълнението на ролята на Лорд Азриел в предстоящата филмова адаптация по романа на Филип Пулман Тъмните му материи: Златният компас (His Dark Materials: The Golden Compass). В сценичната версия на тази книга ролята е изпълнявана от Тимъти Далтън, един от предшествениците на Крейг в ролята на Джеймс Бонд.

