Дженифър Лопес „накара” феновете си да танцуват. Ново предизвикателство в интернет кара почитателите на певицата да опитат да повторят част от зашеметяващото й изпълнение от полувремето на Супербоул.

Предизвикателството е наречено #JLoTikTokChallenge и се разпространява в популярното напоследък приложение за видеоклипове TikTok.

И докато някои не успяват да се справят със сложните движения, които Джей Ло прави, то други са толкова добри, че завладяха интернет пространството.

The #JLoTikTokChallenge is on! This week dance to #QueCalor / #LoveDontCostAThing from my #SuperBowlLIV Halftime Show performance! I’ll reshare my favorites on TikTok. @ParrisGoebel https://t.co/Mrsi0em1ZM pic.twitter.com/2jYZBk3Ttn

Дори самата Дженифър сподели част от тях, изумена от таланта на феновете си.

#JLoTikTokChallenge is in order!!! And Mama @JLo wanna see her #JLovers go the Fuck AWF to the #MiGente #QueCalor #LoveDontCostAThing challenge let’s go!! And she will post her favorites!!! @JLo @JLoDancers @NAPPYTABS @ParrisGoebel it’s been a week and the fans are still goin in! pic.twitter.com/fnQHhvIb49