Музика, секс и политика. Така най-кратко може да се опише впечатляващото шоу, което направиха две от големите латинодиви - за 12 минути Дженифър Лопес и Шакира написаха снощи история в Маями. Двете станаха първите изпълнителки от латиноамерикански произход, пели на полувремето на финала на първенството по американски футбол "Супербоул". А изпълнението им носеше изненадващ политически заряд, пише сп. "Венити феър".

СНИМКИ ОТ ВПЕЧАТЛЯВАЩОТО ШОУ НА ДВЕТЕ ДИВИ ВИЖТЕ ТУК

При една от песните си Лопес носеше наметало с американското знаме от едната страна и с пуерториканското от другата. Нейната дъщеря и детски хор изпяха с нея началото на песента на Брус Спрингстийн "Born in the USA".

Дженифър Лорънс: Холивудска любимка с безброй странности (ГАЛЕРИЯ)

Така Лопес отправи безмълвно, но недвусмислено политическо послание във вечер, в която бяха излъчени предизборни агитационни клипове на Доналд Тръмп и Майкъл Блумбърг, допълва изданието.

Шакира пък поздрави и след това си взе довиждане с публиката на испански.

Shakira is on another level 🔥💃🏻



pic.twitter.com/zirDYBOZ6P — ω (@Jclclclc) February 3, 2020

Специални гости на шоуто бяха латиноамериканските звезди Джей Балвин и Бед Бъни.

Шакира танцува и изпя свои хитове като "She Wolf" и "Whenever, Wherever", свири на китара и се хвърли в ръцете на феновете. По време на нейното изпълнение стадионът бе озарен от зрелищно пиротехническо шоу.

Шакира и Жерар Пике - историята на една 10-годишна любов (ГАЛЕРИЯ)

След нея на сцената на стадиона излезе Дженифър Лопес, която изпя "Jenny From the Block" и "Ain't It Funny" и танцува на пилон, облечена в огледален костюм. Вместо фойерверки, нейното шоу бе съпроводено със светлинни и визуални ефекти.

Накрая към нея се присъедини Шакира и двете изпълниха в дует песента от Световното първенство по футбол от 2010 г. "Waka Waka".

Шакира и Дженифър Лопес обявиха още миналата седмица, че ще посветят изпълненията си на Супербоула на баскетболната звезда Коби Брайънт. Легендарният спортист загина в катастрофа с хеликоптер заедно с тринадесетгодишната си дъщеря Джиана и още седем души миналата неделя.

Звезди, които не се отказаха да търсят истинската любов (ГАЛЕРИЯ)

"Животът е толкова крехък и затова трябва да се опитваме и да изживяваме всеки миг възможно най-интензивно", каза Шакира на пресконференция в петък. "Ще отпразнуваме живота и многообразието в тази страна", добави тя. "Сигурна съм, че Брайънт ще се гордее да види посланието, което ще се опитаме да излъчим на сцената, защото смятам, че това ще е голям момент за нашата общност, латино-общността в тази страна", каза тя.

"Смятам, че всички сме засегнати, защото ни бе напомнено отново колко крехък е живота и че трябва да оценяваме всеки момент от него. Той може да ни бъде отнет толкова лесно. Трябва да се обичаме, да бъдем заедно, да се подкрепяме, не може да сме все един срещу друг. Това е част от нашата мисия и от нашето послание", каза тогава Дженифър Лопес.

Странните любопитни истории от живота на холивудските звезди (ГАЛЕРИЯ)

Шоуто в почивката на Супербоул е събитие само по себе си, в което се представят някои от най-известните световни звезди.

Още интересни галерии:

Джъстин Тимбърлейк на 39 г. - как се промени звездата през годините? (ГАЛЕРИЯ)

Мъж сграбчи крака на Джъстин Тимбърлейк в Париж (ВИДЕО+СНИМКИ)

Джъстин Тимбърлейк посети малчугани в болница (СНИМКИ)

Поп иконата Бритни Спиърс на 38 (ГАЛЕРИЯ)

Селин Дион: Нямам приятел и не търся любов (ГАЛЕРИЯ)

Уникалното светлинно шоу в английския град Дърам (ГАЛЕРИЯ)

Кой е най-сексапилният мъж за 2019 г.? (ВИДЕО+СНИМКИ)

Кой е най-секси таткото за 2019 година?

Звезди, които разкриват тайната си за щастлив брак (ГАЛЕРИЯ)

Момчетата, наследили красотата на звездните си бащи (ГАЛЕРИЯ)

Звезди, срещнали истинската любов по вдъхновяващ начин (ГАЛЕРИЯ)

Обикновени хора, превърнали се в скъпоплатени звезди (ГАЛЕРИЯ)

Известните личности, станали родители през 2019 г. (ГАЛЕРИЯ)