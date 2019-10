Интересна случка се разигра на Парижката седмица на модата. В центъра на събитията бе известният певец Джъстин Тимбърлейк, който пристигна със съпругата си Джесика Бил за шоуто на „Луи Вюитон”. Тогава неизвестен мъж успя да мине покрай охранителя, скочи и хвана Тимбърлейк за крака.

A prankster grabbed Justin Timberlake's leg during #ParisFashionWeek yesterday for a short, scary moment as he and Jessica Biel walked into the Louis Vuitton show at the Louvre. pic.twitter.com/sK4uwbFkYT — InStyle (@InStyle) October 2, 2019

Охраната реагирала незабавно и всичко продължило само няколко секунди, съобщава БГНЕС. На пръв поглед Джъстин бил видимо изненадан, но това не разстроило двойката и тя продължила да се усмихва на репортерите.

Justin Timberlake was prankster Vitalii Sediuk's next target at the #LouisVuitton Paris Fashion Week show! 😲https://t.co/lOGaMA2j03 — HollywoodLife (@HollywoodLife) October 2, 2019

Преди този инцидент имаше и нахлуване на модния подиум. Жена от публиката се спусна от мястото си и се присъедини към моделите, докато те правеха последната си обиколка от ревюто на „Шанел”.

Justin Timberlake reacted to a prankster jumping on him and Jessica Biel during Paris Fashion Week https://t.co/blf4xMhRAI pic.twitter.com/K92vE5plXs — BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) October 3, 2019

Супермоделът Джиджи Хадид сама отстрани натрапницата от сцената, преди охранителите да реагират.

Gigi Hadid confronted a woman who crashed Chanel runway at Paris Fashion Week... She was about to beat that woman ass on behalf of Chanel. Hadid I think I love youpic.twitter.com/HbJpTzOgNf — ℳ (@nightlyblossom) October 1, 2019