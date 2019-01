Певецът и актьор Джъстин Тимбърлейк е намерил пролука в турнето си, за да посети пациентите на детска болница в Сан Антонио, Тексас, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

37-годишният Тимбърлейк се е появил изненадващо в болничното заведение и е позирал за снимки с децата, след като през изминалата седмица в социалните мрежи масово е споделяно затрогващо видео на малчуганите.

