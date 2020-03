Лекари и медицински сестри в Иран танцуват в болнични стаи и операционни зали на местна музика за повдигане на духа срещу настъплението на коронавируса, съобщи БТА.

In a bid to boost the morale amidst the Coronavirus outbreak, Iranian doctors and nurses dance between their shifts. #Coronavirus #Iran pic.twitter.com/mKbZgRZtoU