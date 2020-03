Бой за тоалетна хартия в австралийски супермаркет в събота подтикна полицията да призове за спокойствие след инцидента, предизвикан от свързаната с коронавируса паника в страната.

Разпространен онлайн видеоклип показва три жени, които се дърпат една за друга за косите и крещят, докато се сражават за голяма опаковка от много търсената стока на пътеката на хранителен магазин в Сидни.

„Искам само един пакет!” крещи една от жените, докато две други охраняват количка, претъпкана с ролки.

Двама служители се намесиха, за да сложат край на разправията. Беше повикана и полиция. Няма арестувани заради ситуацията.

„Моля, спрете! Спокойният здрав разум ни казва, че ако някои хора не купуват прекомерно количество тоалетни ролки, няма да има проблем", написа в Twitter здравният министър на Нов Южен Уелс Брад Хазърд в събота със снимка на опразнени рафтове в магазина.

Pls STOP! Calm common sense would tell us if some individuals were not buying excessive numbers of toilet rolls... there would be no problem. Don’t make it difficult for the vulnerable, elderly, people with disabilities to find basic necessities. ⁦@NSWHealth⁩ pic.twitter.com/PPVnmCaoPX