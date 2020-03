Шестетажен хотел се срути в град Цюанчжоу, в източната китайска провинция Фуцзян, съобщават световните агенции. Предполага се, че под отломките се намират около 70 души.

#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it.



23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government.



Rescue work is still underway. pic.twitter.com/7mN281SUWc — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) March 7, 2020

Хотел „Синцзя" се е срутил около 19,30 ч. местно време. На място са пристигнали спасително-издирвателни екипи и изпод отломките на рухналата сграда са били извадени 23 души.

#LIVE A hotel in Quanzhou, Fujian which may have been a #COVID19 quarantine zone collapsed at 19:30. Local authorities have rescued 28 people, and rescue work is still underway. https://t.co/cM9gQTuc8Y — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) March 7, 2020

Според китайски държавни медии в хотела са били настанени хора, поставени под карантина заради новия коронавирус, съобщават Ройтерс и БТА.

Breaking: The Xinjia Hotel in Quanzhou, southeastern China's Fujian province collapsed on Saturday night. As of 9:30 p.m., 28 people have been pulled from the rubble and about 70 people are trapped, according to domestic media. pic.twitter.com/H8VoSKy224 — Sixth Tone (@SixthTone) March 7, 2020

Започнало е разследване на причините за рухването на сградата.

Around 70 people were trapped in a hotel building which collapsed in #Quanzhou, E. #China's #Fujian on Saturday evening. 23 have been rescued as of 21:00: report (@globaltimesnews) pic.twitter.com/NYCG6NDOxC — Atlantide (@Atlantide4world) March 7, 2020