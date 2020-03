Жертвите от срутването на хотел в Източен Китай, пригоден за карантинен център, са вече най-малко 10. Това съобщи днес китайското министерство на извънредните ситуации, цитирано от Франс прес и БТА.

От общо 71 души, които са били в сградата при срутването й, 48 са били извадени от развалините, 10 от тях - мъртви, а 23-ма души продължават да се издирват, уточни министерството.

Хотелът в град Цюанчжоу в провинция Фуцзян рухна снощи около 19.30 ч. местно време по неустановени засега причини.

Според министерството на извънредните ситуации, 9 души може сами да са успели да напуснат мястото. Според местните власти в Цюанчжоу, на мястото на инцидента са изпратени над 700 спасители.

Хотел „Синцзя", който има 80 стаи, наскоро беше преустроен в карантинно здравно заведение за хора, които са контактували със заразени с новия коронавирус.

На видео, разпространено от министерството, се виждат спасителни екипи, които слагат хирургически маски на деца в близост до развалините. На други кадри се виждат купчина отломки и металната конструкция на сградата, която изглежда единствена е устояла на срутването.

Ремонт на първия етаж на хотела е започнал преди Лунната нова година, настъпила на 25 януари.

