Затворници бяха убити в Италия при гневен протест заради мерки срещу разпространението на коронавируса, съобщава „Дейли мейли”.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

Около 60 престъпници подпалили затвора в Модена при демонстрация срещу забраната за посещения от роднини. Шестима затворници са били убити при потушаването на бунта в неделя. В понеделник техните роднини се събраха на протест пред сградата.

Първи случай на COVID-19 в централата на НАТО

#COVID19 CHAOS in Italy.

Inmates rioting



- 6 dead and 50 escaping from Foggia prison



- 4 seriously injured, 18 injured, including 3 guards and 7 health workers in Modena



- at the San Vittore prison, detainees are on the roof! pic.twitter.com/3Kdr4QTWkm