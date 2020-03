Още четирима футболисти на Сампдория са болни от коронавирус. Това обяви италианският журналист Фабрицио Романо в Twitter. Вчера стана ясно, че Маноло Габиадини е бил диагностициран с опасния вирус.

Роналдо е под карантина в Португалия заради заразения с коронавирус негов съотборник

Заразените от генуезкия клуб са Омар Коли, Албин Екдал, Антонио ла Гумина и Мортен Торсби. Бранителят на Ювентус Даниеле Ругани също е с положителна проба за коронавирус, което постави целия отбор на „бианконерите” под 14-дневна карантина.

Colley, Ekdal, Thorsby and La Gumina - Sampdoria players, as Gabbiadini - have been found positive to Coronavirus. 🔴