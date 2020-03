От известно време Брад Пит редовно е виждан заедно с актрисата Алия Шоукат, с която прекарва много от свободното си време, предаде БГНЕС.

Брад Пит с първи актьорски „Оскар” (ВИДЕО+СНИМКИ)

30-годишната актриса е известна най-вече на широката публика с ролята си в сериала "Arrested Development". В последно време двамата ходят на няколко събития заедно, споделяйки специални моменти между изложби, прожекции и други културни активности. На 7 март тази година Пит и Шоукат отново са забелязани по време на концерт в малка зала в Лос Анджелис.

https://t.co/tGnRfSM0oY Some says they're Still "friends" Some says there's something between them What we're going to Believe????!!! #bradpitt #BradPitt #aliashawkat @ShawkatAlia pic.twitter.com/fVGTtonAfF

Какво се случва между Дженифър Анистън и Брад Пит? (ВИДЕО+СНИМКИ)

След представлението Брад Пит бе сниман отново с Алия Шоукат, този път в известен американски ресторант за бързо хранене.

#bradpitt has seen with #aliashawkat (@ShawkatAlia) day after their concert date at LA, they have been secretly seeing since last September, @TMZ still says they're friends.. They were purchasing from @Innoutburger18 pic.twitter.com/zf6vatxuyg