Трябва да го изядеш, за да го пребориш (You've got to eat it, to beat it) - това е философията на виетнамски готвач, който се опитва да повдигне настроението в Ханой, като продава зеленикави "коронабургери" във формата на вируса, предава агенция "Фокус".

Шеф Хоанг Тунг и неговият екип прекарват дните си като месят десетки зеленикави питки за бургер с малки "коронки" от тесто, които наподобяват вида на микроскопичния коронавирус.

"Имаме тази шега тук, че ако си уплашен от нещо, трябва да го изядеш", казва Тунг.

"Затова коронавирусът няма да е страшен повече, след като си изял бургер във формата на самия вирус. Този начин на мислене носи радост по време на тази пандемия", добавя той.

Магазинчето му продава около 50 бургера на ден, въпреки че повечето ресторанти във Виетнам вече са затворени, заради епидемията.

В средата на февруари Виетнамските власти обявиха, че всички известни случаи на COVID-19 са били излекувани, но това се промени, след като множество граждани и чужденци върнаха заразата обратно в страната. В момента има 148 регистрирани случаи на коронавируса във Виетнам, макар властите да твърдят, че няма починали.

