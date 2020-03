Парис Хилтън насърчи последователите си да стоят у дома и да й пишат съобщения. За тази цел певицата публикува за контакт в Twitter и Instagram личния си телефонен номер.

"Бернабеу" става склад за лекарства по време на епидемията

По този начин Хилтън реши да подкрепи тези, които са в изолация. Сега всеки може да й изпрати усмивчица или да се опита да спечели блондинката с приятен разговор.

Hey everyone, sending everyone love during this scary difficult time! I have a new phone 📱that is dedicated to all of you. So text me at +13104968826. It's more important than ever right now to stay connected with you all. Love you all! Stay safe & #StayHome. 💓 pic.twitter.com/I4gQAFpLUM