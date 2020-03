Кралица Елизабет II е в добро здраве, съобщават от Бъкингамския дворец. За последен път тя се е срещала с премиера Борис Джонсън на 11 март, а днес той обяви, че е заразен с коронавирус.

Кралицата се придържа към препоръките по отношение на своето благосъстояние, съобщи говорител на двореца, цитиран от БТА.

Принц Чарлз е с коронавирус

Елизабет II се е върнала в Бъкингамския дворец

Борис Джонсън е болен от коронавирус (ВИДЕО)

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri