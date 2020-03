Министър-председателят на Великобритания Борис Джонсън е дал положителна проба за коронавирус. Това обяви самият той в клип в социалната мрежа Twitter.

Говорителят на „Даунинг Стрийт“ заяви, че Борис Джонсън е бил тестван, след като е показал леки симптоми на коронавируса. Той ще продължи да води правителствената борба срещу пандемията в изолация. Самият Джонсън споделя, че има продължителна кашлица и температура.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri