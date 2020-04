Американският MMA боец Исая Чапман е бил застрелян в дома си в Акрън, щата Охайо, съобщи Mma Junkie, цитиран от БГНЕС.

Horrible news. Isaiah Chapman has passed away at the age of 30. R.I.P. Isaiah Chapman. https://t.co/lfa13R9maw

Полицията е пристигнала на мястото на произшествието след сигнал за стрелба. Служителите на реда са намерили Чапман пред къщата му с няколко огнестрелни рани. Спортистът е бил откаран в болница, където медиците само са констатирали смъртта му. Има заподозрян за убийството, който все още е на свобода

RIP to Ohio native @BellatorMMA bantamweight Isaiah Chapman.



He was shot outside of his home in Akron today. pic.twitter.com/qFGvhf9KY4