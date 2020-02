Американската актриса и каскадьорка Шерил Сандърс и съпругът й Ричард Рийд бяха застреляни в Охайо, САЩ. Според първоначалната информация извършителят на двойното убийство е бившата половинка на Сандърс Линдзи Дънкан, съобщава "Индипендънт", цитиран от БГНЕС.

Полицаите, пристигнали на местопроизшествието, открили телата и самия стрелец. Той заявил, че двойката е устроила засада на него и новата му съпруга Моли, когато се прибирали у дома.

„Те започнаха да ни заплашват“, коментира Дънкан.

A Hollywood stuntwoman who stood in for Jessica Alba, Brooke Shields and more, was killed in Ohio, along with her husband.



Cheryl Sanders, 59, and her husband, Robert Reed Sanders, were shot and killed Wednesday at her ex-husband’s home in Miami Township, Dayton pic.twitter.com/kwE6OsWUwX