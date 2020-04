Кралица Елизабет Втора - най-дълго властвалият британски монарх, днес става на 94 години, предаде БТА.

Кралицата, възкачила се на британския престол преди повече от 68 години, не се очаква да присъства на публични събития на фона на карантината в страната, целяща да ограничи разпространението на новия коронавирус.

Въпреки че кралица Елизабет Втора е родена на днешна дата, актуалните чествания на рождения й ден са през юни.

Кралското семейство оповести, че традиционният военен парад пред Бъкингамския дворец - лондонския дом на Нейно Величество, и оръдейните салюти, с които се отбелязва рожденият й ден, тази година се отменят заради пандемията.

Миналия месец кралица Елизабет Втора и съпругът й, 98-годишният принц Филип, напуснаха Лондон и се установиха в замъка Уиндзор като "разумна предпазна мярка" на фона на пандемията от новия коронавирус.

Най-големият син на кралица Елизабет Втора, 71-годишният престолонаследник принц Чарлз, се самоизолира в едно от именията си в Шотландия, след като даде положителен резултат за коронавируса и прояви леки симптоми.

Родена на 21 април 1926 г., кралица Елизабет се възкачва на британския престол през 1952 г., когато е на 25 години.

