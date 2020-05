Дъщерята на принц Уилям и Кейт Мидълтън - принцеса Шарлот, празнува петия си рожден ден. По този повод херцозите на Кеймбридж разпространиха снимки на рожденичката в официалния си профил в Instagram.

Заради епидемията семейството ще отпразнува рождения ден на принцесата в изолация, а близките им ще се включат чрез видео обаждане.

По повод рождения й ден от двореца Кенсингтън пуснаха нови снимки на Шарлот. На тях се вижда как тя помага на родителите си да доставят домашни тестени изделия на жители на Норфолк, които са изолирани заради коронавируса.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow.



The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area. pic.twitter.com/2scloP8BlF