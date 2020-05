Актрисата Джуди Денч стана най-възрастната звезда, украсила корицата на сп. Vogue, съобщи Уърлд ентъртейнмънт нюз нетуърк. Снимките са направени от фотографа Ник Найт преди да бъдат наложени ограниченията заради новия коронавирус. В придружаващата статия 85-годишната актриса разказва как живее в изолацията, предаде БТА.

