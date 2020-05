125 огнеборци с двадесет противопожарни машини се борят с пожар в склад в Баркинг, Източен Лондон, съобщава Daily Mail.

Пожарникарите са били извикани на място в петък вечерта, след като е получен сигнал за горяща сграда в индустриалната част на Баркинг.

A huge fire has broken out in a warehouse in east London with 125 firefighters & 20 engines on the scene.



Crews from Barking, East Ham, Dagenham, Plaistow & Ilford were called to a single storey warehouse on Alfreds Way on Friday evening after reports of a building being alight. pic.twitter.com/xVHXqQvP0b