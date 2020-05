Леопарди, чакали и други животни, живеещи в покритите с дървета хълмове на Исламабад, се наслаждават на рядка почивка от тълпите на туристите и спортуващи, които обикновено изпълват пътеките, предава агенция "Фокус".

Рейнджърите в пакистанския национален парк "Маргала Хилс" отбелязаха увеличаване на активността на животните скоро след като през март градът беше затворен, за да се противодейства на коронавируса.

WWF-Pakistan’s camera trap capture images of common leopard at Margalla Hills National Park yesterday morning. These animals are crucial in maintaining the natural balance in the park. #IWMB #WWFPAK pic.twitter.com/8iKmNHJ8pO

Обикновено леопардите в района на Исламабад се скитат по пусти пътища, а социалните мрежи са пълни с информации, къде са били забелязани.

Rare Common Leopard captured in a hidden camera trap installed by Islamabad Wildlife Management Board's volunteer, Mohebullah Naveed, on one of the hiking trails. Islamabad's Margallah Hills National Park is home to the alpha predator.

