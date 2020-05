Със специален видео поздрав актьорът Брад Пит изненада завършващите Държавния университет в Мисури.

Видеото е публикувано в „Туитър” от президента на университета Клиф Смарт. Първоначално той разговаря с мечока талисман на учебното заведение и обяснява, че са получени стотици видео поздравления за завършващите, но има и още едно специално. А то е от един от най-известните възпитаници на университета – актьорът Брад Пит.

I hope this special message from one of Springfield’s own will bring some joy to our #BearGrads. pic.twitter.com/Npt0OUBGRJ