Демонстранти, протестиращи срещу полицейския произвол, довел до смъртта на чернокож мъж в Минеаполис, атакуваха централата на телевизията Си Ен Ен в Атланта, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес.

Телевизията предаваше на живо как демонстранти замерят с бутилки полицаите, застанали във входа на сградата, и ги призовават да напуснат полицията. Един човек се опита да разбие със скейтборд прозорци на сградата, предаде БТА. Замазано с боя бе логото на телевизията. Полицейското присъствие бе засилено.

Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom