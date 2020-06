Ескалация на напрежението на корейския полуостров. Северна Корея взриви офиса за връзка с Южна Корея. Няколко часа по-рано Пхенян заплаши, че армията е готова всеки момент да влезе в демилитаризираната зона.

В типичния за Северна Корея стил, новината за унищожения център за връзка беше съобщена от телевизията в Пхенян.

Напрежението между двете страни нарасна през последните дни заради избягали от Северна Корея хора, които изпращат обратно храна и пропагандни материали. В събота сестрата на севернокорейския лидер предупреди, че офисът за връзка може да бъде унищожен и заплаши, че армията е готова да отговори. Днес заплахите продължиха и Пхенян се закани да заеме отново райони, които са част от демилитаризираната зона между Северна Корея и Южна Корея.

„Едностранното действие на Северна Корея по разрушаване на съвместния център за връзка е безпрецедентно в междукорейските отношения и представлява безсмислен акт, до който не трябваше да се стига. Изразяваме дълбоко съжаление и силно го осъждаме”, заяви зам.-министърът на южнокорейското Министерство на обединението Су Хо.

Действията на Северна Корея са насочени към един от най-символичните обекти за разделения полуостров. Двете страни отвориха през 2018 г. първия си офис за връзка, за да улеснят комуникацията и взаимодействието. Отношенията между двете държави тогава се бяха затоплили, а двамата лидери Ким Чен-ун и Мун Дже-ин се срещнаха три пъти в рамките на година.

Днешният акт на Пхенян е насочен към Сеул, но с него се изпраща и послание към Вашингтон. Две години след историческата срещата между Доналд Тръмп и Ким Чен-ун, Северна Корея е раздразнена от липсата на напредък по ядения въпрос и продължаващите санкции.

С днешния радикален жест севернокорейският режим взривява не просто една сграда, а постигнатия напредък за сближаване на двата разделени народа.

