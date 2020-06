Най-голямата верига кина в САЩ, AMC Theatres, ще отвори по-голямата част от киносалоните си на 15 юли. Това съобщи сайтът на компанията, пишат DarikNews.bg .

„Щастливи сме да ви предоставим възможността заедно да отпразнуваме 100-годишнината на AMC“, се казва в изявление на ръководството на киноверигата, основана през 1920 г.

