Звездата на президента на САЩ Доналд Тръмп на Алеята на славата в Холивуд бе покрита с черна боя, предаде БТА,.

Звездата е напръскана с черен спрей и върху нея е поставен плик с екскременти, става ясно от публикация в сайта Ти Ем Зи.

Failed President Donald Trump’s star on the Hollywood Walk of Fame has been destroyed and blacked out during the #BlackLivesMatter protests. pic.twitter.com/Q20C0BOQxk