Бившият треньор на Григор Димитров - Даниел Валверду, който понастоящем тренира Стан Вавринка, изрази възмущението си от думите на Сърджан Джокович.

Бащата на Джокович с грубо обвинение към Гришо

Той направи това в свой пост в социалната мрежа Twitter. "Този човек не може да падне по-ниско. Моля, не му давайте трибуна за изява", казва венецуелецът, обръщайки се към спортния журналист на английското издание Telegraph - Саймън Бригс, направил интервюто с бащата на Новак Джокович.

Please don’t give him a bigger voice than he deserves @simonrbriggs This is as low as it gets. https://t.co/eEzyG38ld1