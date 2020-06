Коронавирусът промени и продължава да променя заобикалящия ни свят. Променя начинът по който живеем, по който пазаруваме и спортуваме.

Фитнес център в Редондо Бийч, Калифорния е въвел иновативно решение за тренировки, без това да застрашава спортуващите в залата.

#Breaking - South Bay Fitness in Redondo Beach, USA, has installed nine pods in its gym that are six feet wide and about 10 feet tall and come complete with dumbbells and a bench.



