Принцеса Бетрис - петата внучка на кралица Елизабет Втора, се омъжи тайно за Едуардо Мапели Моци, пише Mirror. На церемонията са присъствали 20 гости, сред които кралицата, съпругът й принц Филип и синът им принц Андрю.

Двойката беше планирала пищна сватба, която трябваше да се състои през май, но бе провалена заради пандемията от коронавируса.

Вместо това, младото семейство се е врекло във вярност в храма, намиращ се в парка на двореца Уиндзор, само пред най-близките си. Всички гости са спазвали мерките за дистанция и хигиена.

Congratulations to Princess Beatrice & Edoardo ❤️ Love is Love, and I'm glad your closest got to celebrate it with you. pic.twitter.com/d99LAtdrWu